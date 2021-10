Atalanta Milan, il successo regala ai rossoneri un record

Il Milan vince contro l’Atalanta eguagliando di conseguenza un record: miglior partenza dei rossoneri in Serie A

Il Milan ha ottenuto diciannove punti sui ventuno disponibili nelle prime sette giornate di campionato eguagliando così un record in Serie A nell’era dei tre punti.

Come sottolinea OptaPaolo, solamente nel 2003/04 i rossoneri erano riusciti a ottenere lo stesso numero di punti a questo punto del torneo. In quella stagione il Milan vinse lo Scudetto. Che sia di buon auspicio per i ragazzi di Stefano Pioli?