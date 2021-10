Atalanta Milan: Pasalic segna il gol dell’ex ma non basta

Al 93′ minuto di Atalanta Milan, Pasalic segna il classico gol dell’ex che ha regalato una piccola speranza ai neroazzurri, poi vana

Un finale da brividi. L’Atalanta dopo aver trovato il gol dell’1-3 grazie al rigore di Zapata, causato dal fallo di mano di Messias, ha provato a regalarsi una speranza.

Grazie ad un’azione dello stesso colombiano i neroazzurri trovano anche la rete del 2-3. A segnarla è Pasalic, per il classico gol dell’ex. Per sfortuna dei suoi e per la gioia dei rossoneri è un gol inutile perhè dopo 1′ Di Bello fischia la fine della partita.