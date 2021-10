Atalanta Milan, rebus in difesa per Gasperini. Il punto

Tanti dubbi in difesa per Gian Piero Gasperini in vista della sfida tra Milan e Atalanta: il punto sulla situazione in casa bergamasca

Gian Piero Gasperini ha molti dubbi in difesa in vista della sfida con il Milan. Il tecnico dell’Atalanta, privo dell’infortunato Gosens, ritroverà Palomino. In dubbio, invece, Toloi e Demiral, il primo per un fastidio all’adduttore e il secondo per un problema al flessore.

Come spiega Tuttosport, in caso di doppio forfait, l’allenatore potrebbe lanciare titolare un giovane tra Lovato e Scalvini oppure adattare Koopmeiners come centrale, ruolo che in patria l’olandese aveva già fatto.