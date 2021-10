Atalanta Milan: Kessié verso l’esclusione? La decisione di Pioli

Stefano Pioli potrebbe escludere Franck Kessié dal match contro l’Atalanta per scelta tecnico. La decisione del tecnico del Milan

Sembrava che Franck Kessié dovesse essere sicuro del posto invece, anziché competere tra loro per un posto da titolare, Ismael Bennacer e Sandro Tonali potrebbero partire in coppia davanti alla difesa.

Come riporta Sky Sport, Stefano Pioli potrebbe escludere l’ivoriano per scelta tecnica dal match contro l’Atalanta. Le ultime prestazioni, fino ad arrivare all’espulsione con l’Atletico Madrid, non hanno infatti convinto il tecnico del Milan. E potrebbe pesare anche il mancato rinnovo (per ora) del centrocampista.