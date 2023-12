Allenamento Atalanta: le ultime sulla situazione legata agli infortuni. Ecco cosa filtra in vista del Milan

Nella mattinata odierna, l’Atalanta si è allenata al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della sfida di campionato contro il Milan di sabato 9 dicembre e sono state riscontrate delle novità per quanto riguarda la situazioni legata agli infortuni.

Nessun miglioramento per il difensore Kolasinac: oggi ha svolto lavoro individuale come Toloi e Palomino (che non ci saranno per la gara contro il Milan). Ancora terapie per Berat Djimsiti e Gianluca Scamacca.