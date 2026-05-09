Atalanta Milan, Allegri sulla formazione: «Oggi ultimo allenamento, poi vedremo. Le partite sono lunghe»

Atalanta Milan, Allegri ha parlato della possibile formazione del match dei rossoneri, con anche qualche indicazioni riguardo la crisi offensiva

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida di campionato in casa contro l’Atalanta, valida per la 36a giornata di Serie A, Massimiliano Allegri ha analizzato il momento del Milan, concentrandosi soprattutto sulle difficoltà offensive della squadra e sulla gestione delle ultime gare decisive per la qualificazione alla Champions League.

LA CRISI DELL’ATTACCO – «Quello che è stato fatto in questi 10 mesi non possiamo cambiarlo. Domani inizia un mini-campionato di tre partite, va vista in questo modo: abbiamo 3 punti di vantaggio. Se facciamo i risultati, andremo in Champions: sennò non ci siamo meritati di andare in Champions. Domattina valuterò la formazione ma in questo momento ho bisogno di tutti, a parte Modric e Tomori tutti sono a disposizione».

Il tecnico rossonero ha poi parlato della possibilità di cambiare qualcosa nell’undici iniziale dopo l’ultima uscita contro il Sassuolo, sottolineando però l’importanza dell’intero gruppo in una fase così delicata della stagione.

LE SCELTE DI FORMAZIONE – «Oggi c’è l’ultimo allenamento e domani la rifinitura sui calci piazzati: domani deciderò. Le partite sono lunghe e l’ultima mezz’ora i cambi decidono la partita. Indipendentemente tutti dovranno essere dentro la partita: siamo in un momento decisivo e importante».

Infine, ad Allegri è stato chiesto anche un parere sulle possibili combinazioni offensive attorno a Santiago Gimenez, tema centrale viste le difficoltà del reparto avanzato rossonero nelle ultime settimane.

GIMENEZ E GLI EQUILIBRI OFFENSIVI – Il tecnico del Milan non ha ancora sciolto i dubbi sull’assetto offensivo, ma la sensazione è che nelle ultime tre gare ogni scelta sarà orientata all’equilibrio e all’efficacia, con l’obiettivo prioritario di blindare il posto in Champions League.

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