Atalanta, Gasperini: «Scudetto? Eccessivo, ma non ci tiriamo indietro»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina. Queste alcune delle sue dichiarazioni.

«Le ambizioni sono cresciute in base al lavoro di tutti, in cinque anni abbiamo raggiunto grandi traguardi. Adesso, visti i risultati continuativi, siamo in una fascia alta con le prime, ma non le primissime. Ritengo che Juve e Inter abbiano qualcosa in più. Le società con cui lottiamo hanno budget molto alti, l’Atalanta ha saputo spostare il suo ma non può competere a livello economico con queste società. Non può permettersi di comprare Lukaku, come ha fatto l’Inter, ma questo non significa che non proveremo a stare in questa fascia. Parlare di Scudetto mi sembra eccessivo, voler mettere un carico da novanta che non c’è. Poi se capita nessuno si tira indietro».