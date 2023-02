Atalanta, Demiral squalificato per un turno: salta il Milan

L’Atalanta dovrà fare a meno di Merih Demiral per il match di domenica sera contro il Milan. Il difensore è stato squalificato

Niente Milan-Atalanta per Merih Demiral. Il difensore turco è stato squalificato dal Giudice Sportivo dopo l’ammonizione rimediata nello scorso match contro il Lecce. Per l’ex Juve è scattato il turno di stop automatico per diffida.

Gli altri giocatori squalificati: Bronn della Salernitana, Aina del Torino, Akpa Akpro e Bandinelli dell’Empoli, Bijol dell`Udinese, Birindelli del Monza, Di Francesco del Lecce, Laurentiè del Sassuolo, Locatelli della Juventus, Rovella e Marlon del Monza e Smalling della Roma.