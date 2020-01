Asse Roma-Milano: La squadra della capitale è interessata a Calhanoglu

Asse Roma-Milano, il mercato impazza. La Roma oltre ad un interesse per Suso,, sembra aver messo gli occhi su Calhanoglu

Mercato di gennaio in cui sono molti i giocatori del Milan affiancati alla Roma e viceversa. Partendo da Cengiz Under, accostato al Milan dopo la partita contro la Sampdoria, pareggiata 0 a 0 in cui l’esterno rossonero Suso è stato protagonista negativo con una prestazione insufficiente. Al momento sembra solo una voce, perchè il Milan sembra avere le idee chiare e punta forte sull’italiano Matteo Politano.

Al contrario, la Roma sembrerebbe essere interessato proprio al’esterno spagnolo Suso, infatti si è parlato della possibilità di uno scambio di esterni. Oggi, secondo Tuttosport, la Roma avrebbe sondato il terreno per un altro giocatore del Milan, parliamo di Hakan Calhanoglu. Il turco divide in due la tifoseria milanista, c’è chi ne è innamorato della tecnica e chi invece non lo considera all’altezza.

Il Milan per il centrocampista chiede una cifra che va dai 15 ai 18 milioni, cifra che eviterebbe una minusvalenza.

Staremo a vedere, ma l’asse Roma Milano, è molto calda.