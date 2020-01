Asmir Begovic potrebbe già essere titolare con Spal e Udinese

Dopo il fastidio muscolare accusato da Gianluigi Donnarumma contro il Cagliari, Begovic potrebbe già giocare contro Spal e Udinese

Potrebbe già partire titolare il neo-acquisto Asmir Begovic che ieri ha effettuato in mattinata le visite mediche e nel pomeriggio ha firmato con il Milan per sei mesi, operazione di prestito dal Bournemouth, club di Premier League.

Appena arrivato potrebbe già partire titolare con la Spal mercoledì in Coppa Italia, dopo che Donnarumma, contro il Cagliari, ha accusato un dolore muscolare.

Potrebbe inoltre, se proprio il numero 99 rossonero non dovesse recuperare, giocare anche contro l’Udinese in campionato, resta da capire che tipo di scelta farà Stefano Pioli, non dimentichiamo che pronto a giocarsi le sue carte c’è il fratello di Gigio, Antonio Donnarumma che già nel dicembre 2017, si era fatto trovare pronto nei quarti di finali di Coppa Italia contro l’Inter.