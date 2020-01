Di Marzio: Begovic fatta fino a giugno. Un occhio al futuro, interessa Ivan

Secondo Gianluca Di Marzio è fatta per Asmir Begovic. Boban e Maldini guardano al futuro, interessa Ivan del Ponte Preta

Operazione conclusa e tutto ok per Asmir Begovic, prestito secco fino a giugno dal Bournemouth con il portiere che dovrebbe firmare in serata dopo le visite mediche. Risolto il problema della sostituzione di Reina come vice Donnarumma.

Boban e Maldini nel frattempo stanno già lavorando per giugno e con la situazione complicata del rinnovo di Gianluigi Donnarumma guardano al futuro e cercano una figura giovane e interessante, figura che porta il nome di Ivan, classe 1997.

Cresciuto nel settore giovanile del Ponte Preta, Ivan vanta una presenza nel massimo campionato brasiliano e, ad appena 22 anni, già 67 in Serie B, con appena 60 reti subite e un totale di 26 clean sheet collezionate finora. Il giocatore attualmente ha una valutazione che si aggira sui 100 mila euro, ma è destina a crescere molto in fretta.