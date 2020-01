Reina ,lo spagnolo saluta così e crea nuovi dubbi: «Ci rivediamo a luglio»

Da ieri sera, è ufficiale l’addio di Pepe Reina al Milan, addio diventato un arrivederci. Le parole dello spagnolo: «Ci rivediamo a luglio»

Dopo il match contro il Cagliari, nel quale il Milan ha ritrovato una vittoria che mancava da tre partite, Pepe Reina saluta il Milan e vola in Inghilterra. L’operazione con l’Aston villa si era già conclusa qualche giorno fa e lo spagnolo aspettava solamente che il Milan trovasse un nuovo secondo portiere.

Questa mattina sta facendo le visite mediche Asmir Begovic, 32 anni, portiere di proprietà del Bournemouth che dovrebbe andare a sostituire proprio Reina come vice Donnarumma.

Ieri lo spagnolo ha salutato i tifosi rossoneri, ma le sue parole suonano come un arrivederci e non un addio nonostante l’operazione di prestito preveda un riscatto in favore dell’Aston Villa in caso di salvezza. Ecco le sue parole: «Ci rivediamo a luglio».

Un messaggio che sorprende i tifosi rossoneri e accende dei dubbi. Come tutti sanno la questione rinnovo di Gigio è abbastanza complicata, con Mino Raiola nulla è semplice e scontato. Chissà che Reina non torni proprio a causa di una possibile cessione dell’italiano classe ’99.