Calciomercato Milan, nuova trattativa con il Bologna dopo Tommaso Pogeba: si cerca di chiudere per lui

Il mercato è in fermento e le prime amichevoli estive stanno delineando le gerarchie all’interno delle rose. Per il Milan, una delle situazioni più attenzionate è quella che riguarda Noah Okafor. L’attaccante svizzero, arrivato con aspettative importanti, sembra essere fuori dai piani tecnici di Massimiliano Allegri, l’allenatore rossonero. Un segnale chiaro che apre scenari interessanti per il suo futuro, e a quanto pare, una pretendente si è già fatta avanti.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna si sta muovendo concretamente per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Il quotidiano rosa rivela infatti che c’è stato un primo contatto tra il club emiliano e il Milan per discutere un possibile prestito. Questa mossa del Bologna non sorprende, considerando la necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo e la possibilità di acquisire un giocatore di talento che, al momento, non trova spazio in una grande piazza come Milano.

Per Okafor, un trasferimento in prestito al Bologna potrebbe rappresentare un’opportunità d’oro. Lontano dalle pressioni di un top club e con la possibilità di giocare con maggiore continuità, il giovane attaccante avrebbe l’occasione di ritrovare fiducia e dimostrare il suo valore. Sotto la guida di un allenatore che potrebbe garantirgli maggiore minutaggio e un ruolo più centrale nel progetto tecnico, Okafor potrebbe esprimere appieno le sue qualità, che al Milan, finora, sono emerse solo a sprazzi.

Dal punto di vista del Milan, il prestito di Okafor sarebbe una soluzione che accontenterebbe tutti. Permetterebbe al club di alleggerire il monte ingaggi, garantire al giocatore la possibilità di crescere e, in caso di ottime prestazioni, rivalutarlo per un futuro rientro alla base o per una cessione a titolo definitivo più vantaggiosa. La trattativa è appena iniziata, ma l’interesse del Bologna è concreto e la volontà del Milan di trovare una sistemazione per il giocatore sembra evidente. Saranno giorni decisivi per capire se Okafor vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione.