Mercato Milan: La Juventus ripensa a Donnarumma e chiama Raiola

Secondo SportMediaset la Juventus ripensa a Donnarumma e contatta Raiola. Resta vivo l’interesse bianconero per il portiere classe ’99 del Milan

Lo dice SportMediaset, La Juventus torna con forza sul portiere classe ’99 Gianluigi Donnarumma, che a fine stagione potrebbe lasciare i rossoneri, visti i pessimi risultati in questa prima parte di stagione e una situazione complicata tra il suo procuratore Mino Raiola e i dirigenti del Milan Boban e Maldini. In questo momento sembra difficile arrivare a un rinnovo e l’entourage del giocatore ha preso del tempo per capire come può evolvere la situazione.

La Juventus, interessatasi al giocatore già due stagioni fa, quando poteva andare via dal Milan a parametro zero, non ha mai mollato il colpo e proprio grazie ai buoni rapporti con Raiola potrebbe soffiare il gioiello classe ’99 ai rossoneri. Paratici sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto quinquennale da 9 milioni di euro a stagione, che salirebbero nel tempo.

Nonostante questo interesse i bianconeri lavorano al rinnovo di Szczesny.