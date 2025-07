Estupinan Milan, tutto ciò che c’è da sapere del nuovo acquisto: ruolo, caratteristiche e passato. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha messo a segno un colpo importante per rinforzare la fascia sinistra: Pervis Estupiñán è il nuovo terzino rossonero. Un acquisto che promette di portare energia, spinta e solidità alla difesa di Massimiliano Allegri. Ma chi è Estupiñán e quali sono le sue caratteristiche principali?

Classe 1998, il difensore ecuadoriano arriva con un bagaglio di esperienza internazionale accumulato in Premier League e Liga Spagnola. Le sue caratteristiche principali lo rendono un terzino moderno e completo: è dotato di una straordinaria progressione sulla fascia, capace di coprire ampie porzioni di campo con una velocità notevole. Questa qualità gli permette di essere incisivo sia in fase di copertura che, soprattutto, in quella di spinta offensiva. Non a caso, è un giocatore che ama sovrapporsi e crossare, creando pericoli costanti per le difese avversarie.

Oltre alla velocità e alla spinta, Estupiñán è noto per la sua grinta e intensità agonistica. È un terzino che non si tira mai indietro nel contrasto e che mette sempre il massimo impegno in ogni duello. Questa combattività lo rende anche un buon recuperatore di palloni, in grado di ripartire velocemente l’azione. Nonostante la propensione offensiva, è anche solido in fase difensiva, attento nelle marcature e posizionamento.

Sul fronte delle statistiche, nelle sue stagioni precedenti, Estupiñán ha sempre garantito un buon numero di presenze, dimostrando affidabilità fisica. La sua capacità di partecipare alla fase offensiva si traduce spesso in assist e, occasionalmente, anche in qualche rete, rendendolo un vero e proprio “quinto” di centrocampo aggiunto.

Tra le curiosità, va sottolineato il suo percorso di crescita, che lo ha visto affermarsi prima in Spagna con la maglia del Villarreal, con cui ha vinto l’Europa League, e poi in Inghilterra. La sua determinazione e la sua etica del lavoro sono qualità molto apprezzate, che ben si sposano con la filosofia del Milan. Il Diavolo si assicura un terzino di prospettiva, ma già pronto a fare la differenza fin da subito, portando un mix di energia, spinta e concretezza sulla corsia sinistra.