Kessie, non si placano le voci di un suo clamoroso ritorno in Serie A: potrebbe finire in questa squadra. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

La Fiorentina è attivissima sul mercato per accontentare il suo tecnico, Stefano Pioli, e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale, secondo quanto riportato da Sky Sport, è un nome di grande esperienza e qualità per il centrocampo: si tratta di Franck Kessié, ex Milan e attualmente in forza all’Al Ahli.

L’interesse per il “Presidente” non è casuale. Kessié è un giocatore molto gradito a Pioli, che lo ha avuto a disposizione durante la sua esperienza al Milan e ne conosce perfettamente le qualità e l’apporto in campo. La sua capacità di recuperare palloni, la sua fisicità, la visione di gioco e la propensione agli inserimenti lo rendono un profilo ideale per dare equilibrio e dinamismo alla mediana viola. Con l’addio di alcuni elementi e la necessità di alzare il livello del reparto, l’arrivo di Kessié sarebbe un colpo di mercato significativo per la Fiorentina.

Il centrocampista ivoriano ha lasciato l’Italia un anno fa per accasarsi all’Al Ahli in Arabia Saudita. Nonostante l’esperienza in un campionato emergente, la sua voglia di tornare in un contesto competitivo e di alto livello come la Serie A potrebbe giocare un ruolo cruciale nella trattativa. La Fiorentina, dal canto suo, cercherà di capire le condizioni per un eventuale trasferimento, che potrebbe avvenire sia a titolo definitivo che con la formula del prestito, magari con diritto o obbligo di riscatto.

L’operazione Kessié non è semplice, data la sua situazione contrattuale e l’ingaggio percepito in Arabia. Tuttavia, la volontà del giocatore di tornare in un campionato che lo ha visto protagonista e l’insistenza di Pioli potrebbero accelerare i tempi. La dirigenza viola è al lavoro per esplorare tutte le possibilità e capire se ci sono i margini per portare Franck Kessié al “Franchi”, regalando a Stefano Pioli il rinforzo tanto desiderato per il cuore del centrocampo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire l’evoluzione di questa interessante pista di mercato.