Calciomercato Milan, non tramonta l’ipotesi di un clamoroso scambio con la Juventus: coinvolto Dusan Vlahovic. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato continua a delineare scenari inattesi e l’asse Milan–Juventus potrebbe infiammarsi con un intreccio che avrebbe del clamoroso. Se da un lato i rossoneri si sono fatti avanti per Dusan Vlahovic, con una richiesta che si aggira come minimo attorno ai 20 milioni di euro, dall’altro i bianconeri starebbero seriamente considerando l’ingaggio di un difensore del Diavolo: Malick Thiaw.

L’interesse del Milan per Vlahovic non è una novità, ma la cifra richiesta dalla Juventus, seppur elevata per un giocatore con un solo anno di contratto, dimostra la volontà bianconera di monetizzare al massimo. Vlahovic, con i suoi gol e la sua fisicità, sarebbe l’elemento perfetto per l’attacco di Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe al centro del suo progetto al Milan.

Dall’altra parte, la Juventus, alla ricerca di rinforzi in difesa e con un occhio attento alle opportunità di mercato, avrebbe messo nel mirino Malick Thiaw. Il centrale tedesco, che era stato un pilastro della difesa rossonera nella passata stagione, è uscito dalle priorità della difesa del Diavolo a lungo andare. Questa situazione potrebbe spingere Thiaw a considerare un cambio di maglia, seguendo un percorso simile a quello di Pierre Kalulu la scorsa stagione, quando il difensore francese passò al Torino per trovare maggiore spazio.

Un eventuale scambio o due operazioni distinte sull’asse Milano-Torino rappresenterebbero un colpo di scena notevole. Per il Milan, cedere Thiaw potrebbe liberare risorse e spazio in difesa, pur perdendo un elemento di potenziale. Allo stesso tempo, l’arrivo di Vlahovic risolverebbe il problema del centravanti, offrendo un finalizzatore di alto livello. Per la Juventus, acquisire Thiaw significherebbe rinforzare il reparto difensivo con un giovane di prospettiva, incassando al contempo una cifra importante da Vlahovic.

Questo potenziale doppio affare dimostra quanto il mercato sia dinamico e come le esigenze delle squadre possano incrociarsi, dando vita a trattative sorprendenti. Sarà interessante vedere se questo intreccio si concretizzerà e quali saranno le ricadute per entrambe le squadre.