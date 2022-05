Asensio: «Rinnovare è la soluzione migliore. Pronto a combattere». Le parole del giocatore del Real Madrid

Marco Asensio ha commentato così il mancato approdo di Mbappé al Real Madrid, parlando indirettamente anche del suo futuro. In passato il giocatore era stato accostato con insistenza al Milan.

Le dichiarazioni a Marca: «Ha valutato bene i pro e i contro e ha pensato che rinnovare fosse la soluzione migliore. Dobbiamo rispettare la sua decisione. Il mio contratto? Non ho parlato con il club. C’è sempre stata concorrenza e non parliamo della stessa posizione. Ma in questo club la competizione è inevitabile. Sono pronto a combattere chiunque»