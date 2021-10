Asensio Milan: il Real Madrid lo mette in vendita, ecco chi è in pole

Asensio Milan: i rossoneri sono interessati al giocatore, ma al momento in pole sembra esserci un’altra squadra italiana. La situazione

Novità importanti sul fronte Asensio Milan: la Juve è pronta a fiondarsi sul fantasista del Real Madrid.

Secondo quanto riferisce il giornalista Tomas Gonzalez, molto vicino agli ambienti madridisti, Florentino Perez avrebbe deciso di mettere in vendita il fantasista spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sembra destinato a rinnovare.

La Juve potrebbe essere favorita rispetto a Liverpool e Milan grazie ai buoni rapporti che ha con le merengues.