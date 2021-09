Milan, retroscena Asensio: fatto un tentativo ma Ancelotti...

Il Milan ha provato a fare un tentativo in estate per Marco Asensio. Le parole dell’agente del giocatore del Real Madrid

Il Milan ci ha provato sul serio per Marco Asensio. Il giocatore del Real Madrid sembrava in uscita dai Blancos, ma Carlo Ancelotti ha messo il suo veto alla cessione.

Lo conferma l’agente del giocatore ad El Languero: «Ancelotti gli ha detto che si fidava di lui e che voleva che restasse. Gli ha anche detto che sa che non è un esterno pure e che deve giocare in posizione centrale. È stato un bel discorso e ci ha dato da pensare. A gennaio non eravamo sicuri di continuare.»