Arrigoni dubbioso su Leao: «Pioli deve lavorare su questo aspetto». Le sue dichiarazioni negli studi di Sportitalia

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Arrigoni ha parlato così di Rafael Leao. Le sue parole sull’attaccante del Milan.

ARRIGONI – «Leao ha tante differenza rispetto a Balotelli, ma mi sembra che non riesca a reggere una pressione così importante come quella di giocare nel Milan e in Champions League, anche per la giovane età. Pioli dovrà lavorare ancora tanto su questo. Nell’ultimo anno sicuramente è stato il miglior giocatore del Milan, è fortissimo, ma durante la partita ha avuto atteggiamenti che aveva già mostrato in passato. Se non avesse tentato il colpo di tacco tutti si sarebbero ricordati i tre dribbling effettuati prima»