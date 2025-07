Archie Brown Milan, che stoccata del Fenerbahce! Il VIDEO social fa rumore

Archie Brown Milan, clamorosa stoccata del Fenerbahce nel video di presentazione del club turco ai rossoneri dopo l’intrigo di mercato

Il Fenerbahce ha messo a segno un colpo di mercato importante, assicurandosi le prestazioni di Archie Brown, ex terzino sinistro del Gent, in una trattativa che ha visto il calciomercato Milan uscire a mani vuote. L’ufficialità del trasferimento è stata accompagnata da un video di presentazione audace e ironico, che ha ulteriormente alimentato la rivalità tra i due club e ha fatto il giro del web.

L’intrigo internazionale, che ha tenuto banco per diverse settimane, si è concluso con la scelta di Brown, classe 2002, di accettare la proposta del club turco, nonostante un’offerta quasi paritetica, ma leggermente inferiore in termini di ingaggio e commissioni agli agenti, da parte dei rossoneri. Come rivelato dallo stesso Brown a Fabrizio Romano, la decisione è arrivata in extremis, dopo una chiamata decisiva dal presidente del Fenerbahce che, con la sua “passione e visione”, ha convinto il giocatore a virare verso Istanbul.

I Dettagli del Trasferimento e Le Prime Parole di Brown

Il Fenerbahce ha ufficializzato l’arrivo di Brown con un comunicato sui propri canali social: “Benvenuto nella nostra famiglia Archie Brown. Il nostro club ha raggiunto un accordo con il Gent e il giocatore per il trasferimento di Archie Brown. Il terzino sinistro inglese di 23 anni ha firmato un contratto che lo lega ai colori giallo e blu per 3+1 anni.”

L’affare si è concluso sulla base di 8 milioni di euro a titolo definitivo per il Gent, con Brown che ha firmato un contratto di tre anni con opzione per il quarto, percependo un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro netti a stagione. Questa mossa ha definitivamente sfumato la pista Milan per il post Theo Hernandez, che come noto si è accasato all’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore del Fenerbahce, Brown ha espresso entusiasmo e gratitudine: “Mi sento davvero a casa. Ancora prima di arrivare qui, mi sentivo già parte di questa famiglia. Sono sinceramente sopraffatto dall’emozione.” Ha inoltre sottolineato l’importanza del tecnico José Mourinho nella sua decisione: “José Mourinho è stato uno dei fattori più importanti per il mio arrivo in questo club. È una grande opportunità per me lavorare con qualcuno che può portare così tanta esperienza al mio nome.” Rivolgendosi ai tifosi, ha promesso: “Non vedo l’ora di scendere in campo. Finché sarò qui, combatterò fino alla fine. Darò tutto quello che ho in campo e potete aspettarvi tutto da me. Sono davvero pronto a dare tutto per questo club.”

Il Video di Presentazione che Ha Fatto Rumore

Il Fenerbahce ha voluto dare un tocco distintivo all’annuncio del nuovo acquisto, pubblicando un video di presentazione che ha suscitato un’ondata di commenti e discussioni online. Nel video, Archie Brown è raffigurato su un aereo con i colori sociali del club turco, mentre viene “inseguito” da un altro aereo con i colori del Milan. Con un sottofondo musicale di un coro dei tifosi rossoneri e le notizie che parlavano di un suo imminente passaggio al Milan, Brown chiede al pilota di cambiare stazione. A quel punto, viene data l’ufficialità del suo arrivo a Istanbul e del suo definitivo trasferimento al Fenerbahce, con un taglio netto e un chiaro messaggio.

Questo approccio irriverente e diretto del Fenerbahce non solo ha celebrato l’arrivo di Brown, ma ha anche lanciato una sorta di sfida simbolica al Milan, sottolineando il proprio successo nell’acquisizione del giocatore. Il video, rapidamente diventato virale, è un esempio di come le strategie di marketing nel calcio stiano evolvendo, utilizzando l’umorismo e la provocazione per catturare l’attenzione e creare engagement.

In definitiva, il trasferimento di Archie Brown al Fenerbahce rappresenta una sconfitta per il Milan nella ricerca del post Theo Hernandez. La vicenda, ricca di colpi di scena, si è conclusa con una scelta dettata da dettagli economici e da una persuasione “last minute”, culminata in un video di presentazione che, per il suo stile audace, rimarrà a lungo nella memoria degli appassionati di calcio.

Fonte: Calciomercato.com