Arbitro Verona Milan, Chiffi è il talismano rossonero: i precedenti storici sorridono alla squadra di Allegri

Arbitro Verona Milan, Daniele Chiffi di Padova è stato designato per la sfida del Bentegodi: il bilancio del fischietto veneto con i rossoneri

L’AIA ha ufficializzato la squadra arbitrale per la 33^ giornata di Serie A, che vedrà il Milan impegnato nella delicatissima trasferta del “Marcantonio Bentegodi”. A dirigere la sfida Verona Milan sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Laudato, mentre a Lissone, nella sala VAR, agiranno Mazzoleni e Gariglio. Completa lo schieramento il quarto uomo Luca Massimi.

La scelta di Chiffi evoca ricordi decisamente positivi per il club rossonero. Analizzando i precedenti tra il fischietto padovano e il Milan, emerge un bilancio quasi perfetto: su 15 incroci totali, i rossoneri hanno subito una sola sconfitta, risalente al match contro lo Spezia nel 2021. Nelle restanti quattordici partite, il tabellino recita 3 pareggi — di cui uno proprio in un passato Verona Milan — e ben 11 vittorie, rendendo l’arbitro una sorta di talismano per la squadra di Massimiliano Allegri.

I precedenti stagionali e la coppia al VAR

Anche guardando alla stagione in corso, il trend favorevole è stato confermato in due occasioni cruciali. Chiffi ha infatti diretto il successo per 2-1 contro il Napoli nel girone d’andata e, soprattutto, la rocambolesca rimonta per 3-2 conquistata in casa del Torino lo scorso 8 dicembre. Per il match di domenica alle ore 15, la speranza della dirigenza di Via Aldo Rossi è che la striscia positiva possa proseguire, blindando punti fondamentali per la corsa Champions.

Grande attenzione sarà rivolta anche alla gestione tecnologica della gara. La presenza di un veterano come Mazzoleni al VAR garantisce esperienza in una sfida che, vista la posizione di classifica dell’Hellas, si preannuncia agonisticamente molto intensa. In un clima surriscaldato dalle ultime prestazioni, la direzione di Chiffi in Verona Milan dovrà essere impeccabile per tenere i nervi saldi in campo e assicurare il regolare svolgimento di un incrocio che i rossoneri non possono permettersi di sbagliare.

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