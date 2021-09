Arbitro Torino Milan primavera: designato il fischietto del match

Arbitro Torino Milan primavera: Paride Tremolada è stato scelto come fischietto del match che vedrà impegnati gli uomini di Giunti

Sono state diramate le designazioni arbitrali per la prossima giornata del campionato Primavera 1. Per Torino-Milan, scontro importante per i rossoneri di Giunti, è stato scelto Paride Tremolada da Monza.

SERVE LA VITTORIA – I giovani rossoneri hanno bisogno di tornare dall’insidiosa trasferta con i tre punti che darebbero slancio ad una stagione certamente non cominciata nel migliore dei modi: Giunti è pronto a dare la scossa.