Arbitro Milan Cagliari: designato il fischietto del match

È stata resa nota la designazione del gruppo arbitrale che dirigerà la sfida tra Milan e Cagliari: ecco i nomi

La sfida tra Milan e Cagliari, valevole per la seconda giornata di campionato, sarà diretta da Marco Serra della sezione di Torino. Per il fischietto piemontese sarà la prima vera stagione da protagonista in Serie A, categoria in cui ha debuttato nel 2016 dirigendo una gara a campionato a eccezione dell’ultima stagione in cui ne ha arbitrate due.

L’arbitro, che è alla sua settima presenza nella massima serie, sarà coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Andrea Zingarelli di Siena. Quarto ufficiale Luca Massimi della sezione di Termoli. Al Var ci sarà Marco Guida di Torre Annunziata, come Avar designato invece Alessandro Lo Cicero di Brescia.