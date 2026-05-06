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Arbitro Milan Atalanta: designato il fischietto del match

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57 minuti ago

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Arbitro Milan Atalanta: sarà Zufferli a dirigere la sfida in programma domenica 10 maggio a San Siro alle 20:45

L’AIA ha ufficializzato i direttori di gara per il 36° turno di Serie A Enilive, affidando la delicatissima sfida di San Siro tra Milan e Atalanta a Luca Zufferli. Il match, in programma sabato alle ore 20.45, rappresenta un bivio fondamentale per la corsa europea dei rossoneri, chiamati a riscattare il momento difficile e a blindare l’obiettivo Champions League. Zufferli sarà coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Rossi C., mentre il ruolo di IV ufficiale sarà ricoperto da Fourneau. In sala VAR agirà Di Paolo, supportato dall’AVAR Mariani.

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Arbitro Milan Atalanta: la designazione completa

La squadra arbitrale completa per il posticipo serale:

  • Arbitro: Luca Zufferli della sezione di Udine.
  • Assistenti: Dei Giudici e Rossi C..
  • IV Ufficiale: Francesco Fourneau.
  • VAR e AVAR: Aleandro Di Paolo e Maurizio Mariani.

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