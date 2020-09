Aouar mai così lontano dall’Arsenal: la conferma del Presidente Aulas

Il Presidente del Lione, Aulas, ha ufficialmente smentito la partenza di Aouar destinazione Arsenal: Paquetà sempre più bloccato

In un mercato di incastri, soprattutto per i bilanci dei club contaminati dal Covid, una squadra non può pensare di investire certe somme di mercato se, prima, non ha potuto liberare uno slot nella propria squadra in grado di fornire liquidità utili per concludere altre operazioni.

L’esempio lampante potrebbe risultare mancata «triplice intesa» che vede coinvolte Arsenal, Lione e Milan che, suo malgrado, non può prenotare un volo con destinazione francese per il suo numero 39, sempre più tagliato fuori dal progetto tecnico impostato da Pioli.

Il Presidente del Lione, Aulas, è intervenuto sul proprio profilo Twitter per smentire ufficialmente una possibile partenza del proprio centrocampista con destinazione Inghilterra: sintomo di un mercato di incastri che, molto difficilmente, potranno essere composti.