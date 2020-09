Aouar, manca accordo tra Lione e Arsenal: si blocca l’operazione Paquetà

Aouar all’Arsenal è ancora un’operazione da definire, in Francia si parla di accordo lontano tra i club: si blocca il passaggio di Paquetà al Lione

Accordo trovato tra Aouar e l’Arsenal, manca ancora quello tra i club. Una volta definito il passaggio del centrocampista franco-algerino ai Gunners, il Lione potrà concludere l’acquisto di Lucas Paquetà dal Milan per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, non è stato ancora raggiunto l’accordo definitivo tra il club londinese e quello francese per Aouar che dovrebbe essere regolarmente in campo per la sfida contro il Lorient di Ligue 1.