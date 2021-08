Antonio Donnarumma: «Al Milan migliorato, mai saltato un allenamento»

Antonio Donnarumma si presenta come nuovo portiere del Padova. Le dichiarazioni dell’ex Milan in conferenza stampa

SUL FRATELLO GIGIO – «Mio fratello è stato molto contento di questa opportunità, ci sentiamo spessissimo. Gigio mi chiede di tutto, anche se ha 9 anni in meno ci troviamo bene e qualche volta anch’io chiedo qua che consiglio a lui, visto che è il portiere più forte del mondo. Sono sempre stato protettivo per lui, abbiamo uno splendido rapporto. Quando aveva cinque anni continuava a stare sempre dietro di me, voleva fare anche lui il portiere e poi guardate dov’è arrivato. Gigio affronta le cose in maniera determinata e fredda, sotto questo profilo è un fenomeno. A lui penso di aver portato serenità nella sua vita, aiutando a fare quello che poi ha fatto. La sera di Wembley ero a Milano, è stata una serata indescrivibile.»

ESPERIENZA AL MILAN – «Adesso mi ritengo un portiere migliore rispetto a quello di quattro anni fa. Non ho saltato un allenamento. Fisicamente mi sento bene, allenandomi col portiere più forte del mondo qualcosa credo di aver appreso.»