Antonini: «Bel gioco? Ecco cosa deve fare il Milan adesso»

Luca Antonini, ospite sul canale Twitch del Milan, ha parlato così del momento dei rossoneri in vista dei tre big match. Le parole:

«Il bel gioco arriva, ma ci sono anche momenti in cui il bel gioco non serve ma serve fare i punti e questo credo sia il momento più importante per dare un segnale a tutto il campionato».