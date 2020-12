Twitch, il Milan sbarca con il suo canale ufficiale – VIDEO

Il Milan compie l’ennesimo passo nel futuro e dopo le collaborazioni fruttuose con Roc Nation, Google e la nascita dell’account TikTok sbarca anche su Twitch. Contenuti esclusivi, interviste ad ex campioni, giocatori e artisti che hanno fatto la storia del mitico club rossonero.

Twitch.tv/AcMilan per restare collegato anche sulla piattaforma di Twitch e poter commentare in diretta su #AcMilanTalk, #SempreMilan e la rubrica social presentata da Giorgia Tavella.

