Antognoni: «De Ketelaere ha sentito il peso del Milan». Poi esalta Maldini: le sue dichiarazioni sui rossoneri

Giancarlo Antognoni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto il bilancio della prima giornata di Serie A. Di seguito le sue parole.

BILANCI PRIMA GIORNATA -«Le squadre forti si sono riconfermate. Mi ha sorpreso la Juve che non ha cambiato modulo ma ha inserito qualche giovane. E vedo Chiesa e Vlahovic pronti a un ritorno al 100%. Senza coppe, la Juve tornerà in pole. Sarà un campionato più equilibrato, di sicuro il Napoli non farà il vuoto. L’Inter è forte come sempre, il Milan mi incuriosisce ma è con tutti quei nuovi è già partito bene e la Lazio anche se caduta, la vedo ancora in zona Champions, nonostante Milinkovic. Roma, Atalanta a Fiorentina le outsider».

RILANCIO DE KETELAERE – «Sì, al Milan non aveva combinato nulla, ma con un’altra squadra ha cambiato subito atteggiamento. Maldini ha sbagliato pochi giocatori, quasi nessuno. Forse ha sentito troppo il peso di giocare al Milan che aveva appena vinto lo scudetto. Anche Tonali il primo anno aveva sofferto. A Bergamo Charles è più tranquillo e sente fiducia: tecnicamente è molto bravo, ha fisico ed è forte anche di testa. Belotti invece sinceramente non me l’aspettavo. Gli faccio gli applausi: ha colto l’attimo, partendo da titolare ha segnato subito una doppietta. Continui così».