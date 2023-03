Pirlo traditore del Milan? L’opinione di Andrea

Andrea Pirlo è tornato sul proprio addio al Milan ammettendo il fastidio per i giudizi di alcuni tifosi: le sue parole

Durante l’intervista con Massimo Ambrosini a Prime Video, Andrea Pirlo ha parlato così della considerazione del Milan nei suoi confronti:

«Io considerato un traditore? Mi dà fastidio perché andar via come traditore… Sono andato via per tanti motivi ma non perchè volevo più soldi o perché volevo andare da un’altra parte. Ci sono stati pianti l’ultimo giorno quando dovevo andare via e vi ho salutato, in macchina quando ho salutato Sandro (Nesta) l’ultimo giorno: quelli sono ricordi che so solo io, li sapete voi, però la gente non può sapere».