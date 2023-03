Ancelotti: «Siamo dove meritiamo e penso che possiamo ancora vincere». Le parole dell’ex Milan sulla stagione del Real Madrid

Carlo Ancelotti ha parlato della stagione del Real Madrid, ancora in corsa su tutti i fronti. Ecco le parole dell’ex Milan:

«Finora rispetto allo scorso anno abbiamo due punti in meno in campionato, ma non eravamo arrivati ​​in semifinale di Coppa e avevamo perso l’andata degli ottavi di Champions. Siamo dove meritiamo e ora arriva il bello, il momento importante della stagione. Penso che possiamo ancora vincere ma non sono un mago».