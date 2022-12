Ancelotti su Ronaldo: «La concorrenza è dura, uno come Leao parte dalla panchina». L’ex allenatore del Milan così su CR7

Last Dance per Cristiano Ronaldo? A questa domanda è chiamato a rispondere un suo ex allenatore del Milan, Carlo Ancelotti al Corriere dello Sport: un’analisi sul Portogallo e sulle scelte di Santos in merito a Leao.

Ecco le sue parole: «Probabilmente lui si sente ancora un ventenne perché sta bene fisicamente. Ha sempre curato il fisico in modo quasi parossistico. La concorrenza si è fatta dura, nel Portogallo uno come Leao parte dalla panchina»