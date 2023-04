Ancelotti: «Complimenti al Milan, ho scritto a Maldini. Napoli? Resta la migliore d’Italia»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato del passaggio del Milan in semifinale di Champions League

A Sky dopo Napoli Milan, Carlo Ancelotti ha fatto i complimenti ai rossoneri per la qualificazione in semifinale di Champions League.

PAROLE – Il Milan ha fatto 1-1. Immagino chi c’era in panchina l’ultima volta in panchina in semifinale 16 anni fa… Nel 2007, Atene. Il Milan ha fatto un grande traguardo, complimenti a tutta la società, a Paolo. Nutro affetto anche per il Napoli, che ha fatto una stagione straordinaria ed è la miglior squadra del campionato italiano. Maldini? Gli ho già mandato un messaggio adesso…