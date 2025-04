Ancelotti Milan, suggestione confermata? Scenario e riflessioni in corso, i tifosi sognano

Ancelotti Milan, la suggestione legata all’attuale tecnico del Real Madrid è confermato: scenario complicata ma i tifosi sognano

Come riferito da calciomercato.com, in casa Milan c’è da tenere in considerazione la suggestione Carlo Ancelotti:

PAROLE – «Oggi quindi chi potrebbe pensare al nome di Carlo Ancelotti in Serie A? Si tratta di suggestioni e niente più, ma per la situazione delle altre piazze più importanti e per il legame affettivo esistente con Milan e Roma, sono queste le due ipotesi più percorribili. Alla guida dei rossoneri dal novembre 2001 a giugno 2008, con cui ha vinto tutto, soprattutto a livello internazionale, Ancelotti ha sfiorato il ritorno nel 2015, per poi accasarsi al Bayern».