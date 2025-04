Ancelotti Milan, Vocalelli non ha dubbi: «Sarebbe un’occasione da cogliere, ecco perchè»

Ancelotti Milan, il giornalista Alessandro Vocalelli ha parlato del possibile ritorno del tecnico di Reggiolo a Milanello

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha parlato così del possibile ritorno di Ancelotti al Milan:

PAROLE – «La possibilità di sondare i suoi umori, capire davvero dove e come voglia continuare la sua carriera, che tra l’altro si intreccia con quella di suo figlio Davide, uno dei più stretti collaboratori. E l’opportunità dovrebbe essere colta al volo soprattutto dai due club che hanno rappresentato tantissimo nella sua vita: Milan e Roma. In rossonero ha giocato 160 partite, poi ha trascorso 8 anni da allenatore, vincendo scudetti, Champions League, Coppe del mondo per club. Insomma, un periodo favoloso. Reso però possibile anche dal giallorosso, che ha rappresentato il suo trampolino di lancio. Lì si è affermato, arrivando giovanissimo, collezionando 227 presenze, centrando uno storico scudetto, trovando un maestro come Liedholm in campo e un secondo padre in società come Dino Viola».