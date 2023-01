Ancelotti: «Dal mio Milan sono usciti fuori molti allenatori». L’allenatore su Gattuso e non solo dopo la premiazione come miglior allenatore

In occasione della premiazione come miglior allenatore del mondo dalla federazione mondiale degli statistici del calcio, Carlo Ancelotti ha svelato un retroscena su Gennaro Gattuso, ma non solo.

Ecco le sue parole, riportate da ANSA: «Da quel Milan che ho allenato – ha detto ancora – sono usciti fuori molti tecnici, ognuno con un proprio stile: Gattuso, Pippo Inzaghi, Nesta… Le squadre di Gattuso sono molto intense, lui dà un’identità molto chiara».