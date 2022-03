Ancelotti: «Milanello è una pietra importante dei successi del Milan»

Carlo Ancelotti è intervenuto in collegamento in occasione della presentazione del libro di Peppe Di Stefano. Queste le sue parole

«Milanello è stata per 13 anni la seconda casa. Forse è stata anche la prima perchè ho passato più tempo a Milanello che a casa. Cosa ricordo di Milanello? La parte da giocatore con una stanzetta un po’ più piccola e poi quando sono diventato allenatore, la famosa numero 5 che è stata la stanza di tutti gli allenatori del Milan a cominciare da Nereo Rocco ad arrivare a Stefano Pioli. Milanello è una pietra importante dei successi del Milan. Milanello era come entrare a casa in una famiglia. Gran parte dei momenti, delle vigilie che abbiamo passato a Milanello sia stato lì dove si sono costruite le vittorie»