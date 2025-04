Ancelotti, futuro segnato per l’ex Milan? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia spazio ad interpretazioni

Ancelotti, arriva la clamorosa indiscrezione sull’attuale tecnico del Real Madrid ed ex Milan: addio ai Blancos dopo la finale di Copa del Rey

Clamorosa indiscrezione riportata da Sky Inghilterra sul futuro dell’ex Milan Carlo Ancelotti:

PAROLE – «Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid dopo la finale di Copa del Rey il 26 aprile. Dopo l’eliminazione nei quarti di finale di Champions League per mano dell’Arsenal che ha vinto 5-1 nel computo totale, Sky Sports riferisce che Ancelotti rimarrà in carica fino alla finale ma ci si aspetta che lascerà il club dopo quella partita. Il Real Madrid e il Barcellona si stanno sfidando per la doppietta domestica, con la squadra di Ancelotti che si trova a quattro punti di distanza dal Barça in campionato con sette partite ancora da giocare. Il Brasile vorrebbe Ancelotti come nuovo allenatore. Una notizia molto grande per tutto il mondo del calcio perché Ancelotti è stato una costante in questo periodo di dominio del Real Madrid».