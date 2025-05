Amichevoli Milan, non solo Liverpool e Arsenal: nuovo appuntamento per l’estate

Amichevoli Milan – Programmato un nuovo test amichevole per la preparazione estiva. I rossoneri sfideranno un altro club inglese

Secondo quanto riferito da The Irish Sun, Leeds United e Milan si sfideranno in un’amichevole estiva. La partita si disputerà ad agosto in Irlanda, precisamente all’Aviva Stadium. Il match dovrebbe essere in programma per i primi di agosto.

In precedenza i rossoneri sfideranno anche Liverpool e Arsenal in altri test amichevoli. L’estate del Diavolo parlerà inglese.