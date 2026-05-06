Ambrosini scuote il Milan: «Squadra senza anima e troppo presuntuosa»

Ambrosini analizza il crollo rossonero ed il momento della rosa di Allegri. Le sue parole ai microfoni di Cronache di Spogliatoio

Il momento del Milan è critico e il terzo posto è seriamente a rischio dopo gli ultimi risultati negativi. Sull’involuzione della squadra di Allegri è intervenuto l’ex capitano rossonero Massimo Ambrosini, che ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha espresso un giudizio durissimo.

LA PERDITA DI ANIMA E UMILTÀ – «Il Milan ha sempre avuto, soprattutto nella prima parte di stagione, un’anima e uno spirito abbastanza riconoscibile. Non era una squadra presuntuosa, era una squadra umile. Era una squadra che non aveva gioco, che non ha mai avuto, ma aveva delle giocate. Ora secondo me non ha più niente: non ha un animo, è presuntuosa perché non è più nemmeno umile perché la non prestazione col Sassuolo testimonia la percezione che c’è».

LA PERSONALITÀ DI MODRIC E RABIOT – «Il Milan si aggrappava alle giocate, alla personalità di due giocatori in particolare, perché il Milan è stato retto da Modric e Rabiot: se ne manca uno la squadra ha meno personalità. In questo momento il Milan non ha nulla se non una cosa fondamentale: un margine di vantaggio che lo sta salvando e probabilmente lo salverà nell’arrivare all’unica cosa che conta».