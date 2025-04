Ambrosini non le manda a dire: «Milan squadra superficiale, questa cosa non è accettabile». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Massimo Ambrosini, intervenuto sul canale Youtube di Giulia Mizzoni, ha rilasciato un duro sfogo sul Milan. Di seguito le parole dell’ex rossonero, molto dure.

«L’errore più grande? La superficialità perché una squadra che ha questo valore e spessore tecnico non può commettere certi errori di atteggiamento. Il Milan si trova attualmente al nono posto in Serie A, lontano dai piazzamenti europei, e non è stato in grado di superare il primo turno di Champions League»