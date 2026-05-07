Ambrosini e la critica al Milan di Allegri: «Prima non aveva gioco, ma delle giocate. Ora non ha più nulla, neanche l’animo»

L’ex capitano rossonero critica aspramente l’evoluzione della squadra di Allegri, evidenziando la mancanza di gioco e di umiltà nelle ultime prestazioni

Il momento del Milan continua a far discutere gli addetti ai lavori, con analisi che arrivano direttamente da chi ha scritto pagine indelebili della storia del club. Massimo Ambrosini, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha espresso un giudizio estremamente severo sulla formazione guidata da Massimiliano Allegri, evidenziando un preoccupante calo di mentalità e di coesione interna rispetto ai mesi scorsi.

Secondo l’opinionista, la compagine rossonera ha smarrito completamente la propria bussola: «Il Milan ha sempre avuto, soprattutto nella prima parte di stagione, un’anima e uno spirito abbastanza riconoscibile. Non era una squadra presuntuosa, era una squadra umile. Era una squadra che non aveva gioco, che non ha mai avuto, ma aveva delle giocate. Ora secondo me non ha più niente: non ha un animo, è presuntuosa perché non è più nemmeno umile perché la non prestazione col Sassuolo testimonia la percezione che c’è». Questo cambiamento radicale ha trasformato un gruppo precedentemente compatto in una formazione che sembra aver perso la propria identità.

La dipendenza dai leader e la corsa verso l’obiettivo stagionale

Il problema sollevato da Ambrosini non riguarda solo l’atteggiamento collettivo, ma anche l’eccessiva e pericolosa dipendenza dalle individualità. Il peso della squadra sembra ricadere interamente sulle spalle di pochi veterani: «Il Milan si aggrappava alle giocate, alla personalità di due giocatori in particolare, perché il Milan è stato retto da Modric e Rabiot: se ne manca uno la squadra ha meno personalità. In questo momento il Milan non ha nulla se non una cosa fondamentale: un margine di vantaggio che lo sta salvando e probabilmente lo salverà nell’arrivare all’unica cosa che conta». Nonostante l’assenza di un progetto tattico fluido, il vantaggio accumulato in classifica resta l’unico appiglio per concludere la stagione positivamente.