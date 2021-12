Ambrosini: «Futuro Leao e Brahim Diaz? Vi dico la mia»

Massimo Ambrosini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Diaz e Leao

«Il 2022 sarà l’anno di Rafael Leão e del Brahim Díaz della prima parte di stagione. Il Brahim pre-Covid insomma. Da loro dipenderà molto del futuro del Milan perché sono quelli che hanno il margine di crescita più importante. Sono loro quello scalino di cui parlavamo prima che manca ancora al Milan per vincere e non solo per arrivare fino in fondo».