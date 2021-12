Ambrosini: «Elliott? Sta lavorando bene! La gestione cinese un disastro»

Massimo Ambrosini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Elliott

«Le proprietà transitorie nel mondo del calcio di solito non fanno molto bene, ma questa a differenza di altre ha lasciato ai dirigenti la libertà di operare nel modo migliore, garantendo anche una certa disponibilità economica. Il Milan, comunque vada a livello temporale, ne uscirà bene. Tutta un’altra storia rispetto al disastro cinese. Non vedo quindi una necessità impellente di cambiare in tempi brevi».