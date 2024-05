Futuro Pioli Milan, c’è uno scenario da SCONGIURARE! Appuntamento a fine stagione, quella cosa non deve succedere

Futuro Pioli-Milan, a fine maggio amichevole in Australia contro la Roma: cosa fare col tecnico emiliano? La situazione

Come riferito da Tuttosport, in casa Milan si vuole evitare un preciso scenario per quanto riguarda la situazione legata al futuro di Stefano Pioli.

Il tecnico, che è legato al Milan da un contratto fino al 2025, a fine maggio dovrebbe guidare la squadra in Australia per l’amichevole, fissata da tempo, contro la Roma di Daniele De Rossi. Difficile oggi però ipotizzare questo scenario: Pioli è in uscita e vederlo alla guida del Milan anche a stagione conclusa causerebbe imbarazzo. I rossoneri contano di chiudere la questione già la prossima settimana.