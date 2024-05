Fonseca Milan, SPUNTA l’indiscrezione sull’ingaggio! In rossonero percepirebbe questa cifra

Fonseca-Milan, spunta l’indiscrezione sull’ingaggio: in rossonero firmerebbe un biennale da circa 2.5 milioni a stagione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in attesa di sciogliere le riserve sul nuovo allenatore del Milan, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Stefano Pioli, è emersa la prima indiscrezione su quello che dovrebbe essere l’ingaggio di Paulo Fonseca in rossonero nel caso le riserve venissero sciolte a favore dell’ex Roma.

Fonseca è legato al Lille da un contratto fino al prossimo 30 giugno e percepisce circa 2 milioni di euro a stagione. Col Milan firmerebbe invece un contratto di due anni a 2.5 milioni di euro, un leggero aumento rispetto all’attuale compenso e perfettamente in linea con il budget imposto da Cardinale.