Torino Milan, DIALOGO Giroud-Pioli: arriva la decisione. Francese in panchina? Ultime

Torino-Milan, dialogo a Milanello tra Olivier Giroud e Stefano Pioli: il francese partirà dalla panchina contro il Torino

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha le idee abbastanza chiare in vista della sfida di domani sera tra Torino e Milan, in particolare per quanto riguarda il reparto d’attacco.

Il tecnico, confrontandosi con Olivier Giroud a Milanello, ha deciso di far partire dalla panchina l’ex Chelsea per evitare qualsiasi rischio in vista dell’ultima giornata contro la Salernitana, occasione speciale per il bomber che saluterà San Siro dopo tre anni. Contro la squadra di Juric il titolare sarà Jovic.